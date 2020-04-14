Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко рассказал про мяч, забитый России в отборе на Евро-2000

Из-за него команда Олега Романцева не смогла выйти в финальную стадию турнира.

Бывший нападающий сборной Украины, а ныне главный тренер национальной команды Андрей Шевченко поделился воспоминаниями о матче против России в рамках отбора на чемпионат Европы-2000.

"Штрафной в ворота Александра Филимонова не был случайным. Во-первых, я так уже забивал. Во-вторых, мы много работали над стандартами после тренировок с Леонидом Буряком, который ассистировал тогда в сборной Йожефу Сабо. Я всегда старался направлять мяч в ворота, если это было под удобную правую ногу. Поставил себе такую цель: любая подача - только в створ. Мяч направляется по определенной траектории, вылетает за стенкой, опускается вниз - это всегда сложно для вратаря. А если перед голкипером пробегает группа игроков, а мы договаривались, что она будет пробегать, то шансы у бьющего повышаются. Примерно так все и получилось", - сказал Шевченко в интервью порталу "Команда 1".

Напомним, сборная России сыграла вничью со сборной Украины на стадионе "Лужники" - 1:1. Для того, чтобы выйти в финальную стадию Евро-2000, команду Олега Романцева устраивала только победа. На гол Валерия Карпина украинцы ответили штрафным ударом в исполнении Андрея Шевченко. Вратарь сборной России Александр Филимонов допустил грубую ошибку в попытке отбить мяч. Сборная Украины заняла второе место и проиграла в стыковых матчах сборной Словении - 2:3 по сумме двух игр (1:2 и 1:1 - прим.).

Ранее Александр Кержаков сказал, что будет не против, если Артем Дзюба побьет его рекорд по голам за сборную России.

Видео: YouTube / Igraceism