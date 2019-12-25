Главный тренер СКА и сборной России Алексей Кудашов поделился мнением о паузе в КХЛ

Он хочет, чтобы команды доиграли плей-офф Кубка Гагарина.

Главный тренер СКА и сборной России по хоккею Алексей Кудашов рассказал о том, как клуб из Санкт-Петербурга готовится во время паузы в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ - прим.), вызванной эпидемией коронавируса.

"Сезон не отменен, все это понимают и готовятся играть. Пока нет какого-то сигнала, мы продолжаем работать. Здесь собраны взрослые люди. Все понимают, для чего они тренируются. На мой взгляд, нужно все доводить до конца" - приводит слова Кудашова официальный сайт ХК СКА.

Напомним, СКА должен был сыграть в полуфинале Западной конференции с "Йокеритом", но финский клуб отказался от участия в плей-офф Кубка Гагарина. Пауза в КХЛ продлится до 10 апреля.

Ранее стало известно, что руководство лиги планирует провести новый формат плей-офф с шестью клубами.

Фото: ska.ru