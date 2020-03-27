Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп поблагодарил врачей, которые борются с коронавирусом

Немецкий специалист плакал, когда услышал, как в больнице поют гимн клуба.

Наставник английского "Ливерпуля" Юрген Клопп поделился мнением о ситуации с эпидемией коронавируса. Он выразил благодарность врачам за их труд в борьбе с болезнью.

"Вчера мне прислали видео, как люди в больнице у отделения интенсивной терапии поют "You"ll Never Walk Alone" (гимн "Ливерпуля" - прим.), и я тут же заплакал. Это показывает всем, что эти люди не просто работают, а делают это с правильным настроем. Они привыкли помогать другим, и нам тоже нужно научиться этому. Но для них это ежедневная работа. Они подвергают себя опасности. Я просто не могу сильнее выразить свое восхищение", - сказал Клопп в интервью официальному сайту "Ливерпуля".

Напомним, в связи с угрозой распространения коронавируса чемпионат Англии по футболу был приостановлен до 30 апреля. Руководство турнира и клубы рассматривают несколько вариантов продолжения сезона, один из них - доиграть без зрителей. "Ливерпуль" занимает первое место в турнирной таблице, набрав 82 очка после 29 туров.

Ранее стало известно, что некоторые клубы АПЛ предлагают отменить сезон.

Видео: YouTube / Liverpool FC, Nuke