Главный редактор "Царскосельской газеты" рассказала, кому нужна "местечковая" пресса

Иванова: Самое дорогое для человека – это внимание. У нас такое механистическое вообще вот общество, государство, вот у нас как бы человек очень мало значит, и если есть такая пресса, которая может уделить внимание какому-то конкретному одному читателю, и при этом другие такие читатели будут эту прессу покупать, выписывать, понимая, что когда-то на этих страницах внимание уделят и им, мне кажется, это очень важно, очень важно. Поэтому, отвечая на вопрос, кому нужны районки, я бы хотела на первое место поставить слово "читатель", но я сейчас попрошу зал, Ирину: давайте вот такой вот – у нас очень немного времени осталось до завершения нашей встречи – попробуем все-таки составить этот рейтинг, условный список, кому нужны районки. Читатель – раз. Два…
Васильева: Чиновники.
Иванова: Чиновники, говорит Ирина. Еще раз, почему? Коротко.
Васильева: Потому что они им нужны – это их голос.
Иванова: Потому что для них районная газета – это способность…
Васильева: Донести до читателя нужную им информацию.
Иванова: Два! Три…
Васильева: Потому что интернет слишком мимолетен.
Иванова: А это остается.
Васильева: А это остается.
Иванова: Лежит в библиотеке.
Васильева: Лежит в библиотеке.
Иванова: Можно взять, открыть, потрогать. На третье место кого бы вы поставили?
Дмитриева: Локальный бизнес, которому очень сложно найти…
Иванова: Локальный?
Дмитриева: Близлежащих своих потребителей.
Иванова: То есть какой-то маленький бизнес…
Дмитриева: Маленький, да.
Иванова: Какая-то маленькая прачечная, маленькая какая-то…
Дмитриева: Кафешечка.
Иванова: Парикмахерская.
Дмитриева: В интернете настроить рекламу на людей, живущих в конкретном районе, практически невозможно.
Иванова: Это говорит главный редактор нашего интернета-издания "Союз журналистов".
Дмитриева: Можно, но очень сложно.
Иванова: Так, три, хорошо! Дальше… Так, пожалуйста, в микрофон, будьте добры. Нет, ну дайте, пожалуйста, микрофон. Это особая… Пенсионер – это особая категория читателей, да.
Гость: Журналистам, чтобы не быть умирающей профессией.
Иванова: То есть это место работы для журналистов, отлично! Андрей, кого…
Корнеев: У меня вчера просто читательница на пресс-конференции сказала: "Как хорошо, что вы пишете о простых людях". Вот понимаете, районная газета – это все-таки газета, которую мы издаем для обычных людей. Не для политических элит, а для обычных людей – и они, обычные люди, становятся нашими читателями. Вот что хорошо.
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Видео: Piter.TV
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