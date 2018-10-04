Главный редактор "Царскосельской газеты" рассказала, кому нужна "местечковая" пресса

Районные издания стали своего рода мостиком между местной администрацией и жителями. А нужна ли еще кому-то "местечковая" пресса? На этот вопрос ответили участники дискуссии на встрече клуба "Место встречи – Невский, 70. Старые и новые СМИ Петербурга".

Иванова: Самое дорогое для человека – это внимание. У нас такое механистическое вообще вот общество, государство, вот у нас как бы человек очень мало значит, и если есть такая пресса, которая может уделить внимание какому-то конкретному одному читателю, и при этом другие такие читатели будут эту прессу покупать, выписывать, понимая, что когда-то на этих страницах внимание уделят и им, мне кажется, это очень важно, очень важно. Поэтому, отвечая на вопрос, кому нужны районки, я бы хотела на первое место поставить слово "читатель", но я сейчас попрошу зал, Ирину: давайте вот такой вот – у нас очень немного времени осталось до завершения нашей встречи – попробуем все-таки составить этот рейтинг, условный список, кому нужны районки. Читатель – раз. Два…

Васильева: Чиновники.

Иванова: Чиновники, говорит Ирина. Еще раз, почему? Коротко.

Васильева: Потому что они им нужны – это их голос.

Иванова: Потому что для них районная газета – это способность…

Васильева: Донести до читателя нужную им информацию.

Иванова: Два! Три…

Васильева: Потому что интернет слишком мимолетен.

Иванова: А это остается.

Васильева: А это остается.

Иванова: Лежит в библиотеке.

Васильева: Лежит в библиотеке.

Иванова: Можно взять, открыть, потрогать. На третье место кого бы вы поставили?

Дмитриева: Локальный бизнес, которому очень сложно найти…

Иванова: Локальный?

Дмитриева: Близлежащих своих потребителей.

Иванова: То есть какой-то маленький бизнес…

Дмитриева: Маленький, да.

Иванова: Какая-то маленькая прачечная, маленькая какая-то…

Дмитриева: Кафешечка.

Иванова: Парикмахерская.

Дмитриева: В интернете настроить рекламу на людей, живущих в конкретном районе, практически невозможно.

Иванова: Это говорит главный редактор нашего интернета-издания "Союз журналистов".

Дмитриева: Можно, но очень сложно.

Иванова: Так, три, хорошо! Дальше… Так, пожалуйста, в микрофон, будьте добры. Нет, ну дайте, пожалуйста, микрофон. Это особая… Пенсионер – это особая категория читателей, да.

Гость: Журналистам, чтобы не быть умирающей профессией.

Иванова: То есть это место работы для журналистов, отлично! Андрей, кого…

Корнеев: У меня вчера просто читательница на пресс-конференции сказала: "Как хорошо, что вы пишете о простых людях". Вот понимаете, районная газета – это все-таки газета, которую мы издаем для обычных людей. Не для политических элит, а для обычных людей – и они, обычные люди, становятся нашими читателями. Вот что хорошо.

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Видео: Piter.TV