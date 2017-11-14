Главный эпидемиолог Ленобласти в прямом эфире ответила на вопросы жителей региона о вакцинации

Елена Хорькова в течение двух часов общалась с ленинградцами по прямой линии.

21 июля в течение двух часов главный эпидемиолог Ленинградской области Елена Хорькова отвечала на вопросы граждан в формате прямой линии, темой которой была вакцинация от коронавируса. Актуальность данной темы и формата прямой беседы была обусловлена провалом кампании по добровольной вакцинации от коронавируса, недоверием граждан к вакцинам и непоследовательными действиями властей. На данный момент темпы вакцинации - уже далеко не добровольной - остаются крайне низкими, а заболеваемость и смертность от COVID-19 в регионе удерживаются на высоком уровне.

Среди наиболее популярных вопросов, адресованных Елене Хорьковой, большинство были посвящены выбору вакцины - их насчитывается три, и с выбором поможет определиться лечащий врач; необходимости прививаться после перенесенного коронавируса - по истечении полугода при отсутствии противопоказаний; о противопоказаниях к прививке в виде хронических заболеваний - только в крайне обостренной форме; о вакцинации онкобольных и аллергиков - только по направлению лечащего врача; о допуске в роддом без прививки - допуск, разумеется, есть; и о смерти после вакцинации - если таковая и есть, то не из-за сделанной прививки.

Узнать о ходе кампании по вакцинации и найти адрес ближайшего пункта в Ленобласти можно на специально созданном разделе правительственного портала.

Фото: пресс-служба правительства Ленобласти