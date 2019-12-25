Главный эпидемиолог Ленобласти объяснила причины отсутствия сертификата о вакцинации на Госуслугах

Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса в Ленинградской области опубликовал новое видео с главным эпидемиологом региона Еленой Хорьковой, в котором она ответила на вопросы жителей области о проблемах, связанных с сертификатами о вакцинации и очередями на прививку. Вопросы от ленинградцев в социальных сетях собирал Центр управления регионом.
Елена Хорькова прокомментировала ситуацию с отсутствием в личном кабинете на Госуслугах сертификата о вакцинации после сделанной прививки: это может быть связано с необходимостью подтвердить аккаунт пользователя одним из нескольких способов, через телефон, email или СНИЛС. Последний документ также потребуется и при прохождении вакцинации.
Все остальные варианты так или иначе связаны с ошибками при переносе данных из федерального реестра вакцинированных на портал Госуслуг - информация может потеряться в процессе или может быть внесена некорректно. В этих случаях необходимо обращаться в медицинское учреждение, где была сделана прививка, и просить сотрудников перенаправить данные. После обращения сертификат должен появиться в личном кабинете в течение двух-трех дней.
Тем из жителей области, кто никак не может попасть на вакцинацию из-за очередей, эпидемиолог порекомендовала уточнять в регистратурах насчет отказных номерков: часто в очередях возникает место, когда записавшиеся отменяют свой визит.
За прошедшие сутки, 27 июля, в Ленобласти зарегистрировали 242 новых случая COVID-19.
Фото: ВКонтакте/Минус коронавирус. Ленобласть
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