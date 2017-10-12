Главный диабетолог Санкт-Петербурга: диабет может оказаться случайной находкой

По результатам исследования Nation по Санкт-Петербургу 16,2% человек находятся в состоянии пред-диабета, у 3,3% диагностирован сахарный диабет, а у 1,9% диабет еще не диагностирован.

В Санкт-Петербурге находится 142 тысячи человек, больных диабетом. И это только зарегистрированные. Но также, есть еще "огромная армия людей", которые даже не предполагают о том, что у них диабет. Диабетолог комитета по здравоохранению правительства Санкт-Петербурга, заведующая Санкт-Петербургским территориальным диабетологическим центром Ирина Карпова рассказала каналу PiterTV, что "диабет может оказаться случайной находкой".

"Коварство болезни заключается в том, что иногда диабет не проявляется никак. То есть нет вообще никаких симптомов и это может быть случайная находка при сдаче анализов после гриппа, или пациент обратился к другому врачу по другому поводу или попал в стационар. Иногда, это бывают такие стертые симптомы, которые стерты и на которые мы не обращаем внимание. Например, слабость, утомляемость. Ну кто из нас не утомляется, когда приходит с работы, многие обращают на это внимание, но не думают, что это проявление заболевания. Поэтому, все таки, если это такая четкая вещь, если человек плохо переносит повседневную нагрузку, к концу дня устает, утомляется. На это стоит обратить внимание. Ну и есть специфические симптомы диабета, которые могут быть выражены в той или иной степени. Это учащенное мочеиспускание, безболезненное. Большое количество мочи, жажда. Иногда бывают отклонение веса – иногда похудание иногда наоборот прибавка. Иногда, это бывает кожный зуд, иногда это бывает зуд промежностей – женщины обращаются к гинекологу, а мужчины к урологу, а это может быть связано с диабетом. Иногда это бывает снижение зрения, тогда пациенты чаще всего обращаются к офтальмологу, поэтому нужно просто бережней относиться к своему здоровью и не пропускать у себя каких-то отклонений от нормы, обращаться своевременно к врачу." - рассказала Ирина

По словам главного диабетолога Санкт-Петербурга, первые действия, которые нужно выполнить после обнаружения диабета – сразу обратиться к эндокринологу, встать под наблюдение в поликлинике по месту жительства или в специализированный диабетологический центр. Обязательно слеудет выполнть рекомендации врача, все они будут основаны на здоровом образе жизни.

"Борьба с избыточным весом, с гиподинамией, правильный характер питания, иногда можно лечить диабет и без медикаментозной терапии, можно просто ограничиться рекомендациями по изменению образа жизни. Иногда, присоединение медикаментозной терапии – это уже решает доктор." - добавила главный диабетолог Санкт-Петербурга

Вера Иптышева, Дарья Шефер

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