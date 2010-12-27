Руководитель пресс-службы губернатора Петербурга увольняется из Смольного

Андрей Кибитов занимал должность главы пресс-службы губернатора Петербурга с 2004 года.

В пятницу, 8 февраля, руководитель пресс-службы губернатора Санкт-Петербурга Андрей Кибитов сообщил, что покидает администрацию Северной Столицы. Об этом чиновник написал в своем Instagram.

Кибитов поблагодарил своих коллег и журналистов за работу, а также рассказал, что из профессии не уходит и продолжит свою работу в другом месте, не уточнив в каком. Однако по сообщению "Фонтанки.ру" Андрей Сергеевич в след за бывшим губернатором Петербурга Георгием Полтавченко будет работать в Объединенной судостроительной корпорации.

Я принял решение после 15 лет государственной службы – оставить Смольный. Просто потому, что пришла пора менять место своей дислокации в профессии. Мой последний рабочий день в Смольном будет в понедельник – 11 февраля 2019 года. А потом будет новая работа. Увидимся! Созвонимся! Спишемся!

– написал Кибитов

Справка: Андрей Кибитов занимал должность главы пресс-службы губернатора Петербурга с 2004 года. Ранее он работал на ВГТРК и в комитете по печати и взаимодействию со СМИ.

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Фото: gov.spb