Сергей Умнов переезжает в Москву: бывший глава петербургской полиции назначен помощником главы МВД РФ

Генерал-лейтенант возглавлял местное ГУ МВД 7 лет.

Глава ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти Сергей Умнов официально покинул занимаемую им должность. Соответствующий приказ президент Владимир Путин подписал в пятницу, 8 февраля. Об этом сообщает "Фонтанка.ру".

Сергей Умнов продолжит свою карьеру в министре МВД в Москве в качестве помощника Владимира Колокольцева.



Генерал-лейтенант полиции Умнов возглавлял петербургскую полицию 7 лет. До 2012 года он был заместителем, а затем и начальником криминальной полиции города на Неве.



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Фото: ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области