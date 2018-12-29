В Петербурге открылась улица блокадного Ленинграда

Сегодня под эгидой Главного управления МВД России открылась масштабная военно-историческая выставка, приуроченная к 75-летию со Дня снятия блокады Ленинграда.

В преддверии Дня снятия блокады Ленинграда в Петербурге торжественно открылась военно-историческая выставка. Она была подготовлена ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области и патриотическим объединением "Ленрезерв". Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Экспозиция является уже традиционной, но в этом году ко всем экземплярам техники, интерьерам, кабинетам присоединилась целая улица блокадного Ленинграда.

Организаторам удалось максимально реалистично представить разрушенные от бомбежек стены, обстановку помещений, коммунальных квартир, школьного класса, комнаты актрисы, бомбоубежище. Особое место занимает Дорога жизни.

Победа в Великой Отечественной войне далась нелегко. Цель выставки – не показать гнетущее положение осажденного города, а наоборот, донести до гостей мысль о героизме и мужестве ленинградцев, защищавших блокадный Ленинград Сергей Умнов, начальник ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области генерал-лейтенант полиции

Выставочный комплекс можно посетить бесплатно в период с 25 по 27 января с 11:00 до 18:00.

Фото: пресс-служба ГУ МВД