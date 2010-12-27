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Сергей Умнов получил орден за особые заслуги благодаря указу Путина
Сегодня, 15:26
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lesjasap

Сергей Умнов получил орден за особые заслуги благодаря указу Путина

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Глава государства подписал указ о награждении экс-руководителя полиции Петербурга.

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении Сергея Умнова. Документ подписан 14 марта. Бывший руководитель петербургской полиции получит орден за особые заслуги перед Отечеством. Таким образом лидер государства развенчал слухи о том, что главу правоохранительных органов могли сместить с должности из-за неэффективности.

Отметим, что на данный момент Сергей Умнов направлен на работу в Москву. Его место в Северной столице занял экс-начальник МВД по Южному административному округу столицы Роман Плугин. Также ранее Александр Беглов вручил Умнову  почетный знак "За заслуги перед Петербургом".

Новым начальником ГУ МВД города стал бывший руководитель Управления внутренних дел по Южному административному округу Москвы Роман Плугин.

Ранее Piter.tv писал о том, что в Комитет по благоустройству Петербурга пришли с обысками.

Фото: Piter.tv

Теги: владимир путин, орден за заслуги перед отечеством, сергей умнов
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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