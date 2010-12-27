Представители закона пришли в комитет из-за подозрений в том, что уборка снега в этом году проводилась со множеством нарушений.

Во вторник, 12 марта, в Комитет по благоустройству Петербурга пришли с обысками. Об этом сообщает 78.ru со ссылкой пресс-секретарь антимонопольного ведомства Марину Нериновскую.

Представители закона пришли в ведомство из-за подозрений в том, что уборка снега в этом году проводилась со множеством нарушений. В частности, полицейских заинтересовало фактическое количество техники, которая была в распоряжении дорожников.

Стоит отметить, что помимо внеплановой проверки комитета, представители ведомств нагрянули в ГУДП "Центр", ОАО "Коломяжское", АО "Автопарк №7 Спецтранс", ГУДП "Путь", ОАО "Автодор СПб" и ГУДСП "Курортное".

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