Двух депутатов петербургского ЗакСа наградили государственными наградами

Указ президента был опубликован 15 марта.

Председатель Законодательного собрания Петербурга поздравил депутатов Елену Киселеву и Дениса Четырбока, которые получили государственные награды. Парламентариев наградили медалью Ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени.

Соответствующий указ ранее подписал президент Владимир Путин. По словам Макарова, "своей подписью президент все сказал". Заслуга работает на авторитет всего ЗакСа, считает спикер. Награду депутаты получили за активную законотворческую деятельность.

Денис Четырбок является автором законопроекта о "наливайках". Также он выступает за легализацию стрит-арта и уличных музыкантов, но на особых условиях.

Фото: прес-служба ЗакСа