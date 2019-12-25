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Губернатор подписал закон о "наливайках"
Сегодня, 22:30
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smirenny

Губернатор подписал закон о "наливайках"

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Изменения вступят в силу с 1 января.

В пятницу, 18 декабря, губернатор Петербурга подписал изменения в закон о так называемых "наливайках" – кафе и ресторанах, которые находятся в многоквартирных домах.

В конечном итоге Смольный разрешил смягчить  ранее установленные дополнительные ограничения розничной продажи горячительных напитков. Так, для баров в хрущевках и панельных домах вводится норма в 50 кв. м. В полной мере требования вступят в силу с 1 января 2022 года. 

Расположенные в иных многоквартирных домах объекты общепита с 1 января 2022 года смогут продавать спиртное, если их общая площадь составляет не менее 20 кв. м

уточнили в пресс-службе.

Что касается общих требований о минимальной площади зала, то они вступят в силу с 1 января 2021 года. 

Закон принят, чтобы минимизировать нарушения временных ограничений розничной продажи алкогольной продукции, а также обеспечить в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях безопасность и тишину в ночное время

отмечают чиновники.

Ранее мы писали, что ЗакС Петербурга окончательно принял законопроект о "наливайках".

Фото: Pixabay

Теги: закон о наливайках
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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