Депутат Ленобласти попросил Следком расследовать смерть Пушкина

Он не верит, что писатель Александр Сергеевич Пушкин мог умереть от огнестрельного ранения, полученного на дуэли с Дантесом.

Депутат парламента Ленинградской области Владимир Петров обратился в Следственный комитет России (СКР) с просьбой расследовать смерть Александра Пушкина. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на аппарат депутата.

Петров не верит в том, что писатель мог умереть от ранения, полученного на дуэли с Дантесом в 1837 году на Черной речке. Депутат думает, что Александр Сергеевич погиб неслучайно, возможно, он мог стать жертвой какого-то заговора.

Депутат подчеркивает, что данное расследование необходимо, так как Пушкин является моральным и культурным авторитетом в России.

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