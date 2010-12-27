Полтавченко назначил нового главу Комитета по делам Арктики

Ранее комитет временно курировал вице-губернатор Михаил Кучерявый.

Комитет по делам Арктики возглавит Герман Широков. Об этом сегодня в своем Твиттере сообщил пресс-секретарь губернатора Петербурга Георгия Полтавченко Андрей Кибитов.

В конце прошлого года в городской администрации объявили о создании нового комитета. Как подчеркивали в Смольном, он должен отвечать за "решение вопросов природопользования, охраны окружающей среды, обеспечения экологической безопасности а и обеспечения организационных мер в интересах развития Арктической зоны России". Комитет временно курировал вице-губернатор Михаил Кучерявый, однако вчера Полтавченко принял решение назначить нового руководителя.

Ранее Герман Широков руководил службой по контролю оборота наркотиков в Новгородской области. В 2013 году, на волне кадровой чистки, он был уволен президентом. С Арктикой Широкова связывает служба в отдельном Арктическом пограничном отряде КГБ СССР.