Глава города Владимира обвинен в получении взятки в 1,1 млн рублей

Сейчас Дмитрий Наумов находится под стражей.

Главе города Владимира Дмитрию Наумову предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере (по части 6 статьи 290 УК РФ). Соответствующее заявление журналистам сделали сотрудники пресс-службы Следственного комитета России. Надзорное ведомство установило, что фигурант уголовного дела в целях обогащения вступил с двумя жителями Московской области в сговор. Государственный служащий пообещал соучастникам оказать содействие в их незаконной похоронной деятельности. Расследование проводится по материалам, предоставленным ФСБ РФ. По данным оперативников, злоумышленник получил денежные средства а размере не менее 1,1 миллиона рублей.

В рамках преступной деятельности обвиняемый содействовал назначению на руководящие должности в МУП "Специализированный комбинат ритуальных услуг", а также МКУ "Центр управления городскими дорогами" участников организованной преступной группы, а также изданию нормативного акта о погребении и похоронном деле, которым фактически ограничивались права других предпринимателей в сфере ритуального бизнеса. пресс-служба СК РФ

По местам жительства и работы фигуранта расследования оперативники провели обыски. Были изъяты денежные средства, украшения, дорогостоящий автомобиль и прочие предметы. В настоящее время подозреваемый отправлен под стражу. Его криминальные сообщники проходят по части 5 статьи 291 УК РФ за дачу взятки группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере. В настоящее время уголовные дела о получении и даче взятки соединены в единое производство. Дополнительно взяткодатели вместе с еще 11 соучастниками являются фигурантами уголовного дела о хищении денежных средств граждан при оказании ритуальных услуг на сумму более пяти миллионов рублей.

Фото и видео: Следственный комитет России