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Глава СК поручил оценить действия медиков, которые привязали малыша колготками к стулу
Сегодня, 10:36
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Глава СК поручил оценить действия медиков, которые привязали малыша колготками к стулу

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Также дать оценку предстоит действиям руководству детского дома, в котором проживает мальчик.

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил провести расследование по факту незаконного лишения свободы трехлетнего ребенка в одном из медицинских учреждений Петербурга. Об этом накануне сообщила пресс-служба ведомства. Сотрудники больницы привязали малыша колготками к стульчику, он не мог двигаться. 

В рамках уголовного дела следователи дадут правовую оценку действиям медиков, руководству детского дома и органам опеки. Бастрыкин поручил завершить следствие в кратчайшие сроки. 

Напомним, мальчика, который находится на длительном лечении в стационаре, привязали к стулу. Детский омбудсмен по Петербургу Анна Митянина объяснила это нехваткой персонала: за малышом некому следить, но нужно, чтобы он не травмировался. 

Фото: СК РФ

Теги: детский дом, колготки, ск рф
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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