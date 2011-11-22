Глава СК поручил оценить действия медиков, которые привязали малыша колготками к стулу

Также дать оценку предстоит действиям руководству детского дома, в котором проживает мальчик.

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил провести расследование по факту незаконного лишения свободы трехлетнего ребенка в одном из медицинских учреждений Петербурга. Об этом накануне сообщила пресс-служба ведомства. Сотрудники больницы привязали малыша колготками к стульчику, он не мог двигаться.

В рамках уголовного дела следователи дадут правовую оценку действиям медиков, руководству детского дома и органам опеки. Бастрыкин поручил завершить следствие в кратчайшие сроки.

Напомним, мальчика, который находится на длительном лечении в стационаре, привязали к стулу. Детский омбудсмен по Петербургу Анна Митянина объяснила это нехваткой персонала: за малышом некому следить, но нужно, чтобы он не травмировался.

Фото: СК РФ