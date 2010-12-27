Глава Петербурга просит Матвиенко приостановить запрет на хостелы в жилых домах

Турбизнес Петербурга надеется быть услышанным по вопросу о размещении гостиниц в жилых домах.

Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов надеется временно приостановить отказ от хостелов в жилых зданиях. С таким обращением временный градоначальник обратился к спикеру Совета Федерации Валентине Матвиенко.

Напомним, что согласно введению нового закона, размещение хостелов на территории жилых домов является недопустимым. С 6 марта 2019 года по постановлению Государственной думы, предоставлять гостиничные услуги в жилых помещениях - нелегально. После принятия законопроекта, в адрес Смольного стали поступать многочисленные жалобы от представителей местной туристической индустрии. Запрет на хостелы может вызвать потерю рабочих места, а также скажется на материальной обеспеченности в сфере туризма.

По мнению Беглова, необходимо предусмотреть отлагательный срок вступления закона в силу, чтобы обеспечить баланс между интересами граждан и предпринимателей.

Фото: Piter.tv