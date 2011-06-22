Глава Минобороны Израиля заявил о скором появлении у Ирана ядерного оружия

Бен Ганц сообщил об угрозе для еврейского государства на Ближнем Востоке.

Глава Минобороны Израиля заявил о скором появлении у Ирана собственного ядерного оружия. Такое заявление сделал Бен Ганц во время выступления в Колледже национальной обороны на церемонии выпуска студентов. Чиновник подчеркнул, что Иерусалим на данный момент находится под угрозой из-за вооружения Тегерана. Он призвал коллег из правительства активнее работать над поддержанием собственного военного превосходства на Ближнем Востоке.

Местные эксперты объяснили слова Ганца тем, что министр обороны Израиля намекает на необходимость выделения дополнительного финансирования, чтобы содержать армию и развивать новые оборонные технологии в стране.

Пентагон в 2020 году предупреждал о возросшем риске ядерных конфликтов.

Фото: Miriam Alster/Flash90

