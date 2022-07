Глава Минфина США выступила против монополизации Китаем некоторых ресурсов

Джанет Йеллен рассказала о том, что КНР пытается доминировать в сфере производства ряда товаров.

Глава американского министерства по финансам выступила против монополизации Китаем некоторых ресурсов и продуктов. Такое заявление Джанет Йеллен сделала в рамках пресс-конференции в Сеуле. Она рассказала о том, что США вместе с союзниками намерены помешать странам с "диктаторской политикой". Вашингтон выступает за укрепление экономического сотрудничества с Южной Кореей. По словам Йеллен, республика играет важную роль в вопросе поставок. Также республика производит значимые компоненты, такие как батареи и полупроводники.

Южная Корея и США должны работать вместе, чтобы разрешить проблему с "бутылочным горлышком" в сфере цепочек поставок. США не собираются отступать на задний план в мире. Джанет Йеллен, глава Минфина США

В Минфине США подняли вопрос о необходимости введения "потолка цен" на российскую нефть. Джанет Йеллен сослалась на волатильность, которая фиксируется на энергетическом рынке в связи с украинским кризисом. Вашингтон надеется, что Китай не превратит ресурсы в "оружие" и не будет использовать этот фактор как геополитическую силу ради оказания экономического давления. Вашингтон сейчас видит усилия Пекина по обеспечению доминирующего положения в сфере производства определенных материалов и сырья.

Глава Минфина США: Запад применит меры против нарушителей мирового экономического порядка.

Фото и видео: YouTube / U.S. Department of the Treasury