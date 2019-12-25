Глава МИД Венгрии Сийярто: никто в Европе не хочет конфликта между РФ и НАТО

Будапешт сделает все, чтобы предотвратить обострение конфликта между сторонами.

Ни одно из западноевропейских государств не хотело бы открытого противостояния между Россией и Североатлантическим альянсом. Об этом в интервью телевизионному каналу RT заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

По его мнению, Запад всячески старается избежать данного сценария.

Я думаю, и это мое личное мнение, что никто, даже в западной части Европы, не хотел бы, чтобы такого рода конфликт был создан. Поэтому мне кажется, что все на Западе сделают все возможное, чтобы избежать конфликта. Петер Сийярто, глава МИД Венгрии

Министр подчеркнул, Будапешт намерен делать все возможное, чтобы предотвратить любой конфликт между Россией и НАТО, так как имеет обязательства перед Европейским союзом и Североатлантическим альянсом.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал народы Германии и Польши помочь принять мигрантов.

Фото: Instagram/peter_szijjarto/