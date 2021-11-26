В Минске считают, что ЕС может принять у себя две тысячи беженцев.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал народы Германии и Польши помочь принять мигрантов. Такое заявление глава государства сделал в рамках своего выступления перед беженцами на границе с Евросоюзом. Трансляцию мероприятия вели журналисты Telegram-канала "Пул Первого". Политик обратился к иностранным коллегам. Он напомнил Европе, что большинство собравшихся у заграждений хочет воссоединиться со своими семьями, которые находятся в Берлине.

Заберите, пожалуйста, этих людей к себе. Это не большая нагрузка. Они хотят жить в Германии. Чтобы отвлечь от этих проблем, власти Польши устроили вот эту бойню на этой границе. Нам не нужны никакие столкновения, тем более войны. Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Политик заметил, что временно исполняющая обязанности канцлера ФРГ Ангела Меркель согласилась с тем, что Германия способна дополнительно принять к себе две тысячи беженцев, однако "все блокируют поляки". В Минске призвали Варшаву образумиться и вернуться к реальности. Лукашенко считает, что власти Польши хотят за счет миграционного кризиса решить собственные финансовые проблемы и недовольство среди населения к кабмину.

Лукашенко прибыл в центр на границе с Польшей, где находятся мигранты.

Фото и видео: Telegram / Пул Первого

