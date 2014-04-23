Абдулазиз Камилов рассказал о вопросах, которые планирует поднять на встрече с Сергеем Лавровым.

Глава МИД Узбекистана надеется на полноформатный визит президента в Москву в 2021 году. Об этом Абдулазиз Камилов рассказал в рамках рабочей встречи с российским коллегой Сергеем Лавровым.

В повестке дня двухсторонних отношений самый главный вопрос - визит. Мы бы хотели, чтобы это были личные встречи, полноформатный визит. В этой связи мы будем смотреть и дополнительно консультироваться с вами. У нас тут еще накладка, президентские выборы в октябре. Если до этого мы не успеем, то есть предложение сразу после президентских выборов первый визит сделать. Абдулазиз Камилов, глава МИД Узбекистана

Чиновник напомнил, что в Узбекистане сейчас фиксируются достаточно низкие эпидемиологические показатели, касающиеся числа новых зараженных. По мнению. Камилова, это позволяет говорить о взаимоотношениях с соседними государствами, которые временно были приостановлены. Сейчас страна планирует открывать границы и восстанавливать контакты. Также глава МИД обсудит с Сергеем Лавровым политическую ситуацию в Узбекистане. Спикер считает, что она развивается динамично. Камилов призвал российского министр более тесно сотрудничать по вопросу Афганистана.

Лавров заявил, что стратегическое партнерство России и Узбекистана находится на подъеме.

Фото и видео: МИД России