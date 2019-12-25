Лавров заявил, что стратегическое партнерство России и Узбекистана находится на подъеме

В Москву прибыл глава МИД Узбекистана Абдулазиз Камилов.

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров заявил, что стратегическое партнерство и союзничество России и Узбекистана находится на подъеме. Об этом министр заявил журналистам на открытии переговоров с коллегой Абдулазизом Камиловым.

Мы посмотрим на все сферы нашего взаимодействия. Постараемся прийти к выводам, которые будут доложены нашим руководителям. Так что рассчитываем на плодотворную работу. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Известно, что главы МИД России и Узбекистана поднимут вопрос подготовки к государственному визиту в Москву президента Шавката Мирзиёева.

Лавров пожаловался Совету Европы на нарушение прав русскоязычного населения.

Фото: МИД России