В Узбекистане родственники жениха устроили невесте проверку на девственность и сняли на видео

Возмущенные родственники жениха решили сами проверить, девственница ли девушка, все происходящее они снимали на видео. А затем слили его в сеть.

В Узбекистане после свадьбы произошел скандал: 28-летний житель Ургенча заявил родственникам 20-летней невесты, что его избранница не была девственницей до свадьбы. В республике такое обвинение может стать причиной для разрыва. Об этом сообщил LIFE.

Возмущенные родственники жениха решили сами проверить, девственница ли девушка, все происходящее они снимали на видео. Девушка рыдала, но послушно терпела все унижения. Отчиму невесты заявили, что она опорочена и отправили девушку домой. Чтобы компенсировать свадьбу, родственники жениха потребовали 50 миллионов сумов (около 650 000 рублей).

Родственники девушки смогли собрать только 20 миллионов, поэтому родня жениха слила в сеть видео "допроса" невесты.

Спустя некоторое время отчим невесты узнал, что жених привлекался к уголовной ответственности за изнасилование. Правоохранители задержали девять человек, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Скриншот и видео: Telegram / Militsiya_Uzb