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Глава МИД Турции заявил о необходимости соглашения с Финляндией и Швецией по членству в НАТО

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Встреча представителей трех государств пройдет 25 мая.

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил о необходимости соглашения с Финляндией и Швецией по членству в НАТО. Об этом он сообщил журналистам.

По словам Чавушоглу, Анкара хочет видеть письменное соглашение двух стран о прекращении поддержки ими терроризма. Ожидается, что вечером 24 мая делегаций двух стран прибудут в столицу Турции.

Встреча представителей трех государств пройдет 25 мая. Она  также может быть проведена с участием генсека НАТО Йенса Столтенберга.

Ранее Эрдоган анонсировал переговоры с Финляндией по НАТО.

Видео: YouTube / Haber Global

Теги: мевлют чавушоглу, мид турции, нато, финляндия, швеция
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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