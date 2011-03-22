Глава МИД Турции заявил о необходимости соглашения с Финляндией и Швецией по членству в НАТО

Встреча представителей трех государств пройдет 25 мая.

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил о необходимости соглашения с Финляндией и Швецией по членству в НАТО. Об этом он сообщил журналистам.

По словам Чавушоглу, Анкара хочет видеть письменное соглашение двух стран о прекращении поддержки ими терроризма. Ожидается, что вечером 24 мая делегаций двух стран прибудут в столицу Турции.

Встреча представителей трех государств пройдет 25 мая. Она также может быть проведена с участием генсека НАТО Йенса Столтенберга.

Ранее Эрдоган анонсировал переговоры с Финляндией по НАТО.

Видео: YouTube / Haber Global