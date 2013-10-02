Глава МИД Грузии считает, что созданы все основания для получения статуса кандидата в ЕС

Илья Дарчиашвили выступил в Германии на встрече по расширению ЕС.

Глава грузинского министерства по иностранным делам Илья Дарчиашвили заявил журналистам о том, что в результате проведения реформ созданы все основания для предоставления республике статуса кандидата в члены Европейского союза. Соответствующее заявление политик сделал в рамках мероприятия в Берлине, посвященного вопросам расширения регионального содружества. Дипломат уточнил, что республика активно сотрудничает с властями ЕС, а также по двусторонним контактам со странами Евросоюза.

Грузия уже в течение многих лет проводит план действий по проведению амбициозных реформ. Также была выполнена достойная и важная работа в направлении 12 рекомендаций Еврокомиссии. Сегодня есть ощутимые результаты. Илья Дарчиашвили, глава МИД Грузии

Глава правящей в Грузии партии не исключил, что Саакашвили могут помиловать.

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