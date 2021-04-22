Жан-Ив Ле Дриан выразил мнение по поводу ситуации на Донбассе.

Глава МИД Франции не считает, что Россия стремится к военной акции на востоке Украины. Такое заявление Жан-Ив Ле Дриан сделал в эфире местного телеканала France 2. Чиновник объяснил журналистам, что осуждает опасную концентрацию боевых сил на Донбассе, но при этом не видит, что Москва намерена проводить военную акцию на территории соседнего государства.

Я не верю в желание России провести военную акцию против Украины, я в это не верю, но сам факт сосредоточения войск у границы сопряжен с опасностью инцидента. Жан-Ив Ле Дриан, глава МИД Франции

Напомним, что в последнее время Запад выражает обеспокоенность из-за усиления военной активности на российско-украинской границе со стороны Москвы. В Вашингтоне считают, что Минобороны РФ занимается эскалацией конфликта на Донбассе, а также обвиняют военных в передислокации сил по Крыму. В Кремле говорили, что могут перемещать собственные боевые силы по своей территории как хотят. Дипломаты попросили не вмешиваться во внутренние дела суверенного государства.

Во Франции смягчат ограничения из-за COVID-19.

Видео: YouTube / Télé Matin