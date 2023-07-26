Глава МЭР анонсировал безвизовый туристический обмен между РФ и Китаем "со дня на день"

Максим Решетников оценил способы привлечения дополнительных потоков путешественников в страну.

Безвизовый туристический обмен между Россией и Китаем начнется со дня на день. Соответствующее заявление в ходе правительственного совещания, посвященного вопросам развития туризма в стране сделал глава министерства по экономическому развитию РФ Максим Решетников. Чиновник уверен, что такие решения властей дадут дополнительный поток путешественников между странами.

Мы планируем запустить первые группы безвизовые поездки туристов с Ираном и Китаем. Мы обменялись перечнем туроператоров, все процедуры завершены, и со дня на день мы рассчитываем, что первые группы к нам приедут.... Максим Решетников, глава Минэкономразвития

Напомним, что шестого февраля власти КНР в экспериментальном режиме возобновили туристические поездки для организованных групп путешественников, в том числе в Россию. А 20 февраля в МЭР России сообщали прессе о том, что взаимное соглашение между Россией и КНР о безвизовых групповых туристических поездках возобновило свое действие. Согласно данному документу, для пропуска китайских туристов на территорию России Минэкономразвития должно получить актуализированный список китайских туристических компаний, которые планируют направлять свои групповые туры в рамках соглашения. Далее этот перечень должен быть отправлен Пограничной службе ФСБ РФ.

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Фото и видео: Правительство России