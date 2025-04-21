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Глава МЧС России прибыл в Забайкальский край

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Он оценит оперативную обстановку в регионе на фоне природных пожаров.

Глава МЧС России Александр Куренков прибыл в Забайкальский край. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Куренков оценит оперативную обстановку в регионе на фоне природных пожаров, а также совершит облет пострадавших регионов. Глава МЧС проведет координационное совещание с представителями учреждений и ведомств. Отметим, что с 7 апреля в лесах Забайкалья действует режим ЧС регионального характера на фоне природных пожаров.

Ранее мы сообщали, что в Подмосковье потушили пожар на складе.

Видео: МЧС России

Теги: александр куренков, забайкальский край, мчс россии, пожары
Категории: Лента новостей, Новости России,

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