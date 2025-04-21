Глава МЧС России прибыл в Забайкальский край

Он оценит оперативную обстановку в регионе на фоне природных пожаров.

Глава МЧС России Александр Куренков прибыл в Забайкальский край. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Куренков оценит оперативную обстановку в регионе на фоне природных пожаров, а также совершит облет пострадавших регионов. Глава МЧС проведет координационное совещание с представителями учреждений и ведомств. Отметим, что с 7 апреля в лесах Забайкалья действует режим ЧС регионального характера на фоне природных пожаров.

Ранее мы сообщали, что в Подмосковье потушили пожар на складе.

Видео: МЧС России