Глава МАГАТЭ не видит сейчас условий для применения ядерного оружия в контексте Украины

Рафаэль Гросси напомнил о работе СБ ООН.

Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси не видит в настоящее время условий для использования ядерного оружия в контексте украинского кризиса. Соответствующее заявление иностранный эксперт сделал в ходе пресс-конференции с журналистами в Токио. Он пояснил, что пятеро постоянных членов Совета Безопасности при ООН не раз говорили о том, что ядерная война никогда не может быть выиграна ни одной из сторон конфликта, поэтому ее не стоит начинать.

Я не думаю, что в настоящий момент видим условия для применения, если мы имеем в виду конфликт на Украине. По меньшей мере сейчас. Рафаэль Гросси, глава МАГАТЭ

Официальный представитель российской администрации Дмитрий Песков ранее упоминал на брифинге для СМИ, что западные политические лидеры ежедневно упражняются в ядерной риторике. В Кремле подчеркивали, что Россия в этих упражнениях принимать участия не планирует. Пресс-секретарь президента Владимира Путина добавил, что Москва может применять ядерное оружие только основываясь на положения своей ядерной доктрины.

Глава МАГАТЭ не исключил, что посетит Россию еще раз в 2024 году.

Фото и видео: YouTube / Firstpost