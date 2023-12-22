Глава МАГАТЭ не исключил, что посетит Россию еще раз в 2024 году

Рафаэль Гросси не исключил, что поездка в РФ еще раз состоится в связи с повесткой дня.

Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси не исключил, что в текущем году еще раз посетит Россию. Соответствующее заявление иностранный эксперт сделал в ходе пресс-конференции с журналистами в Токио.

Что касается возможного визита, то это будет зависеть от развития повестки дня. Я не исключаю этого. Непосредственных планов на этот счет пока нет, однако это возможно. Рафаэль Гросси, глава МАГАТЭ

Напомним, что Рафаэль Гросси на прошлой неделе посетил Москву, где он провел рабочую встречу с главой государства Владимиром Путиным. В открытой части беседы стороны упомянули сотрудничество России с МАГАТЭ в целом, а также реализуемые проекты в третьих странах. Российский президент указал иностранному гостю на то, что страна готова делиться своими наработками в сфере атомной энергетики с заинтересованными партнерами. При этом в России власти делают все необходимое для того, чтобы обезопасить режимные объекты, связанные с ядерной энергетикой в любой точке.

Гросси заявил о новой ротации персонала на Запорожской АЭС.

Фото и видео: YouTube / Firstpost