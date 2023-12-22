Гросси заявил о новой ротации персонала на Запорожской АЭС

Глава МАГАТЭ оценил ситуацию на ЗАЭС.

Рафаэль Гросси заявил, что в ходе его рабочего визита на Запорожскую атомную электростанцию пройдет очередная ротация персонала. Сам иностранец лично пообщается с российским руководством на режимном объекте. Такой информацией поделился генеральный директор Международного агентства по атомной энергии в ходе своего брифинга с журналистами в штаб-квартире ООН.

Я возглавлю очередную ротацию, это будет 16-я ротация персонала...Я только что говорил членам совета, что в этой ситуации вы не можете сказать, что есть тенденция, что ситуация каким-то образом стабилизируется, что ситуация улучшается. Рафаэль Гросси, глава МАГАТЭ

Эксперт пояснил, что на ЗАЭС может выдаться хорошая неделя, но затем какой-либо беспилотник решит нацелиться на станцию.

Гросси планирует посетить Украину и Россию в ближайшие десять дней.

Фото и видео: YouTube /Организация Объединенных Наций