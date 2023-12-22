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Гросси планирует посетить Украину и Россию в ближайшие десять дней

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Глава МАГАТЭ сообщил о рабочем графике визитов.

В ближайшие десять дней глава МАГТЭ планирует посетить с рабочими визитами Украину и Россию. Соответствующее заявление сделал генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси в ходе своего брифинга с журналистами в штаб-квартире ООН.

Я планирую вернуться в Запорожье. В ближайшие десять дней или около того я буду там, затем - в Киеве и в России.

Рафаэль Гросси, глава МАГАТЭ

Ранее российский постоянный представитель при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в декабре 2023 года сообщил журналистам о том, что РафаэльГросси в 2024 году, как ожидается, вновь посетит Россию. Между сторонами ведется "достаточно плотный диалог". 

Постпред РФ: миссия МАГАТЭ на ЗАЭС отвечает интересам России.

Фото и видео: YouTube /Организация Объединенных Наций

Теги: запорожская аэс, магатэ, оон, рабочая поездка, рафаэль гросси
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России,

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