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Глава КБР рассказал Путину о возобновлении добычи вольфрама в регионе

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Общий объем инвестиций в проект составит 55 млрд рублей.

Президент России Владимир Путин провел встречу с главой Кабардино-Балкарской республики (КБР) Казбеком Коковым. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Глава региона поблагодарил российского лидера за поддержку проекта по возобновлению добычи вольфрамо-молибденовых руд на Тырныаузском месторождении. Он также отметил, что зампред Правительства РФ Александр Новак посещал объект. По словам Кокова, общий объем инвестиций составит 55 млрд рублей. Большая часть из них будут вложены в проекты по КБР

Ранее мы сообщали, что в Иране ожидают визит Путина.

Фото и видео: Одноклассники / Вести

Теги: владимир путин, кабардино-балкария, казбек коков, президент россии
Категории: Лента новостей, Новости России,

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