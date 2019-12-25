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Глава "Газпрома" Миллер стал почетным гражданином Петербурга
Сегодня, 15:36
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Глава "Газпрома" Миллер стал почетным гражданином Петербурга

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Знаки почетного гражданина вручат в Ротонде Мариинского дворца в День города.

В среду, 25 мая, на заседании Законодательного Собрания депутаты избрали почетными гражданами Петербурга председателя правления "Газпрома" Алексея Миллера и руководителя Ленинграда с 1983 по 1990 год Владимира Ходырева.

Почетные знаки вручат Ротонде Мариинского дворца в День города. 

Напомним, в прошлом году знаки почетного гражданина Петербурга получили руководитель Академического театра балета, народный артист России Борис Эйфман и директор Санкт-Петербургского научно-исследовательского института фтизиопульмонологии, заслуженный врач России Петр Яблонский.

Институту почетных граждан региона исполнилось 156 лет. Первым почетное звание получил Осипу Комиссарову, спасшему Александра Второго от пули террориста.

Фото: Википедия

Теги: владимир ходырев, миллер алексей, петербург, почетный гражданин петербурга
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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