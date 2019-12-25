Глава "Газпрома" Миллер стал почетным гражданином Петербурга

Знаки почетного гражданина вручат в Ротонде Мариинского дворца в День города.

В среду, 25 мая, на заседании Законодательного Собрания депутаты избрали почетными гражданами Петербурга председателя правления "Газпрома" Алексея Миллера и руководителя Ленинграда с 1983 по 1990 год Владимира Ходырева.

Почетные знаки вручат Ротонде Мариинского дворца в День города.

Напомним, в прошлом году знаки почетного гражданина Петербурга получили руководитель Академического театра балета, народный артист России Борис Эйфман и директор Санкт-Петербургского научно-исследовательского института фтизиопульмонологии, заслуженный врач России Петр Яблонский.

Институту почетных граждан региона исполнилось 156 лет. Первым почетное звание получил Осипу Комиссарову, спасшему Александра Второго от пули террориста.

Фото: Википедия