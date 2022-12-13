Глава ФСБ Бортников: Россия не давала гарантий безопасности Байдену в ходе визита в Киев

Россия не давала гарантий безопасности президенту США Джо Байдену в ходе его визита в Киев. Об этом заявил директор ФСБ Александр Бортников в интервью Telegram-каналу SHOT.
По его словам, Вашингтон уведомлял Москву о визите американского лидера в столицу Украины. В понедельник, 20 февраля, Байден провел встречу с украинским президентом Владимиром Зеленским. Также Бортников отметил, что сотрудничество России и США по линии спецслужб продолжается. Он уточнил, что оно в первую очередь касается вопросов борьбы с международным терроризмом.
Ранее мы сообщали, что видео с Байденом довело журналистку Sky News Australia до слез.
Видео: Telegram / SHOT
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