Глава "Агоры" Павел Чиков будет участвовать в конкурсе на должность судьи ЕСПЧ от РФ

Россия должна предложить трех кандидатов в судьи на обсуждение Парламентской ассамблее Совета Европы.

Глава международной правозащитной группы "Агора" Павел Чиков будет участвовать в конкурсе на должность судьи ЕСПЧ от России. Об этом он сообщил в своём телеграм-канале.

Полномочия нынешнего судьи в ЕСПЧ от РФ Дмитрия Дедова заканчиваются 1 января 2022 года. Судья от страны занимает пост на один 9-летний срок.

Сейчас Россия должна предложить трех кандидатов в судьи на обсуждение Парламентской ассамблее Совета Европы. Срок — до 10 мая 2021 года.

Интересно, что ни разу процедура отбора кандидатов не была прозрачной, всегда кандидаты отбирались кулуарно. Каждый раз это были люди из дипломатических, судейских либо академических кругов. Ни одного адвоката, ни одного практикующего юриста, тем более ни одного правозащитника среди кандидатов не было. Павел Чиков, глава "Агоры"

Он отметил, что в 2012 году известный правозащитный адвокат Каринна Москаленко судилась с министерством юстиции РФ из-за скрытности процедуры отбора — тогда Москаленко не успела подать документы на конкурс.

Накануне, 23 сентября Минюст РФ опубликовал официальное извещение о проведении конкурса по отбору кандидатов на должность судьи ЕСПЧ. Крайний срок подачи документов — 5 октября.

Я посмотрел на себя в зеркало, побрился, размял речевые мышцы, используемые в английском языке, сдунул пыль с дипломов юрфака, кандидата наук по специальности 12.00.10 и североамериканского универа. Потом вспомнил, что 7 лет ходил на Старую площадь в Совет по правам человека, больше 10 лет работал преподом, придумал кучу шуток про себя, хитро прищурился и подал документы.

Ранее российский политолог обратился в ЕСПЧ из-за ареста по неуважению у власти.

Видео: YouTube / Agora International