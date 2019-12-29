СШа создает новое оружие для борьбы с угрозой из РФ.

Гиперзвуковые ракеты РФ ставят Пентагон в безвыходное положение. Об этом заявил исполняющий обязанности министра Военно-морских сил США Томас Модли. Чиновник выступил с докладом в комитете по делам вооруженных сил Палаты представителей в Конгрессе.

Мы развиваем вооружения в рамках неядерного мгновенного удара добавил спикер

Сейчас развитие данного оружия Россией является основным вызовом для Америки. Особенную опасность вызывают крылатые ракеты большой дальности. Эксперты изучают различные способы противодействия данной угрозы.

Ранее Пентагон признал невозможность создания ПРО от России.