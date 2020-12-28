Комбинация даст возможность увеличить напряженность иммунитета.

Директор Центра имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что комбинация "Спутника V" с AstraZeneca будет защищать от COVID-19 на два года. Об этом он рассказал в интервью телеканалу "Россия 24".

Клетки памяти в результате использования такой гибридной двухкомпонентной вакцины будут гораздо лучше образовываться. Александр Гинцбург, директор Центра имени Н.Ф. Гамалеи

Срок её действия из-за этого, отметил он, будет не 3-4 месяца, как сейчас у "Спутника V", а минимум два года. Также комбинация даст возможность увеличить напряженность иммунитета.

Ранее посол США в России отказался от вакцины "Спутник V".

Видео: Youtube/Россия 24