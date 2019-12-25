Для этого необходимо провести дополнительные клинические исследования.

Александр Гинцбург назвал условие для разрешения беременным вакцинации от COVID-19. Об этом российский врач заявил в рамках пресс-конференции, организованной пресс-центром МИА "Россия сегодня". Спикер считает, что для введения противокоронавирусного препарата женщинам в положении следует проводить клинические тесты.

Необходимо проводить, безусловно, отдельное клиническое исследование, которое не проводилось Александр Гинцбург, директор НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи Минздрава РФ

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Фото: Piter.tv