Гильдия киноактеров США запретила сниматься в новом фильме Майкла Бэя

Съёмки фильма начнут в ближайшее время.

Гильдия киноактеров, которая накануне запретила своим участникам сниматься новом фильме Майкла Бэя, отменили запрет на работу с режиссером "Трансформеров". Соответствующее заявление опубликовано на сайте организации.

Работу над картиной планируют начать в ближайшие время. Изначально, актерам запретили принимать участие в проекте, так как его авторы не достаточно точно расписали план по обеспечению безопасности на площадке в период пандемии коронавирус.

Фильм под названием "Певчая птица" будет снят в жанре триллер. Сюжет ленты развернется в мире, где случилась эпидемия.

Видео: Youtube\ Support Film Art