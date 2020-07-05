  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 21:55
167
Rybka123
Код вставки плеера

Гильдия киноактеров США запретила сниматься в новом фильме Майкла Бэя

0 0

Съёмки фильма начнут в ближайшее время.

Гильдия киноактеров, которая накануне запретила своим участникам сниматься новом фильме Майкла Бэя, отменили запрет на работу с режиссером "Трансформеров". Соответствующее заявление опубликовано на сайте организации. 

Работу над картиной планируют начать в ближайшие время. Изначально, актерам запретили принимать участие в проекте, так как его авторы не достаточно точно расписали план по обеспечению безопасности на площадке в период пандемии коронавирус.  

Фильм под названием "Певчая птица" будет снят в жанре триллер. Сюжет ленты развернется в мире,  где случилась эпидемия.

Видео: Youtube\ Support Film Art

Теги:
Категории: Лента новостей, Тема дня,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии