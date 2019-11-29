Гигантскую пробку в Лос-Анджелесе показали на видео

В предпраздничные дни город встал в многокилометровых пробках. 12-полосное шоссе встало на несколько часов.

В День Благодарения Лос-Анджелес встал в мега-пробке.

Для жителей Лос-Анджелеса день Благодарения знаменуется не только уютным семейным ужином, но и традиционными многокилометровыми пробками. Лос-Анджелес считается по праву самым проблемным по части автомобильных пробок городом Мира. Но в этом году пробка в Лос-Анджелесе на день Благодарения побила все рекорды.

Самая большая трасса города, шоссе 405, имеет по 6 полос в каждом направлении. Движение по ней было полностью парализовано. Местные телеканалы показали на видео город с высоты птичьего полета. Шоссе из-за стоящих автомобилей превратилось в красно-желтую ленту.

Сегодня ранее:Жирафы и другие экзотические животные погибли во время пожара в сафари-парке в Огайо

Видео:ABC7