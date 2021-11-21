Недовольная девочка остановила Байдена "приемом карате"

В преддверии Дня благодарения политик попытался дотронуться до ребенка. Он получил резкий отказ.

Недовольная девочка остановила американского президента Джо Байдена "приемом карате". Инцидент произошел на территории Розового сада в Белом доме 19 ноября. В этот день глава администрации проводил по традиции торжественную церемонию помилования индеек. В 2021 году эта честь выпала птицам с кличками Желе и Арахисовое Масло. В кадре местного телеканала C-SPAN попал момент, на котором одна из присутствующих негативно восприняла попытку главы государства дотронуться до себя.

В ролике продемонстрировано, что Джо Байден вплотную приблизился к маленькой девочке, которая была на руках у женщины. Ребенок начал отворачиваться от политика, но американский лидер все равно попытался дотронуться до девочки пальцем. В ответ на это ребенок отреагировал "приемом из карате", как охарактеризовали его пользователи социальных сетей.

Напомним, что американская благотворительная организация Farm Sanctuary призвала поддержать петицию, чтобы Джо Байден отправил помилованных им в преддверии Дня благодарения индеек на попечительство движения.

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Фото и видео: Telegram / Милитарист