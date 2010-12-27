Не время весны: в Петербург вернутся холода

В Петербурге наступит весна в конце марта.

В Гидрометцентре Петербурга сообщили, что оттепель - не повод переодеваться в весеннюю одежду. По словам специалистов, настоящая весна начнется не раньше третьей декады марта.

По данным синоптиков, температура воздуха в марте будет ниже нормы на 1-2 градуса. Предположительно, плюсовая температура "устаканится" 28 марта. Кроме того, метеоролог Петербурга заявил, что холода в ближайшее время вернутся. Однако сильных морозов уже не будет.

Ранее мы сообщали о том, что в "Водоканал" поступило 96 заявок из-за скопления воды.