У БКЗ "Октябрьский" организовали хоровод местные кришнаиты

В Петербурге верующие в Кришну организовали свой хоровод прямо на улице.

В Санкт-Петербурге днем, 29 апреля у концертной полощадки БКЗ "Октябрьский" собрались любители Индии, сообщают читатели Piter.tv.

На месте множество людей в пестрых специальных нарядах танцуют, водят хоровод кришнаиты. Также по видеозаписи можно понять, что данное мероприятие организовано не случайно. На фоне слышна музыка и слова ведущего праздника.

Кришнаизм - групп религиозных течений внутри вайшнавизма, основанных на поклонении Кришне. Кришна - одна из форм Бога в индуизме, часто описывается как один из наиболее популярных индуистских богов. В монотеистической традиции кришнаизма почитается как верховная и изначальная форма Бога.

Видео: Piter.tv