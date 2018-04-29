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У БКЗ "Октябрьский" организовали хоровод местные кришнаиты

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В Петербурге верующие в Кришну организовали свой хоровод прямо на улице.

В Санкт-Петербурге днем, 29 апреля у концертной полощадки БКЗ "Октябрьский" собрались любители Индии, сообщают читатели Piter.tv.

На месте множество людей в пестрых специальных нарядах танцуют, водят хоровод кришнаиты. Также по видеозаписи можно понять, что данное мероприятие организовано не случайно. На фоне слышна музыка и слова ведущего праздника. 

Кришнаизм - групп религиозных течений внутри вайшнавизма, основанных на поклонении Кришне. Кришна - одна из форм Бога в индуизме, часто описывается как один из наиболее популярных индуистских богов. В монотеистической традиции кришнаизма почитается как верховная и изначальная форма Бога.

Видео: Piter.tv 

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Теги: весна спб , кришна , кришнаиты у бкз , новости спб , хоровод у бкз
Категории: Лента новостей Новости СПб

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