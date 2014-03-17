Гибкий офис откроют в бывшей типографии газеты "Правда"

Пространство получит название Multispace Pravda.

Компания Pridex заявила о намерении открыть гибкий офис на площади тыс. кв. м вместо бывшей типографии газеты "Правда" в Северной столице. Об этом пишет РИА Новости.

Проект запустят на территории БЦ Renaissance Pravda. Он войдёт в сеть гибких офисов Multispace и откроется уже летом следующего года. Это будет одна из самых масштабных сделок с участием гибких офисов в классе А за последнее время.

Офис получит название Multispace Pravda: он будет рассчитан на 150 рабочих мест, там будут трудиться около 250-300 человек.

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