Германия вызвала российского посла на разговор из-за хакерской атаки на Бундестаг

Немецкий МИД вызвал российского посла Сергея Нечаева на разговор из-за хакерской атаки на Бундестаг. Об этом сообщает агентство "РИА Новости".
В сообщении немецкого министерства сказано, что госсекретарь Федерального МИД Мигель Бергер осудил данную хакерскую атаку. В серии взломов серверов Бундестага обвиняют россиянина Дмитрия Бадина. Отмечается, что Евросоюз может ввести против него санкции.
Ранее Германия выдала ордер на арест россиянина, подозреваемого в хакерском взломе.
Видео: YouTube/ BILD
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