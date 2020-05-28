Германия вызвала российского посла на разговор из-за хакерской атаки на Бундестаг

В серии взломов серверов Бундестага обвиняют россиянина Дмитрия Бадина.

Немецкий МИД вызвал российского посла Сергея Нечаева на разговор из-за хакерской атаки на Бундестаг. Об этом сообщает агентство "РИА Новости".

В сообщении немецкого министерства сказано, что госсекретарь Федерального МИД Мигель Бергер осудил данную хакерскую атаку. В серии взломов серверов Бундестага обвиняют россиянина Дмитрия Бадина. Отмечается, что Евросоюз может ввести против него санкции.

Ранее Германия выдала ордер на арест россиянина, подозреваемого в хакерском взломе.

Видео: YouTube/ BILD