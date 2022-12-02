Германия планирует с 2025 года держать в боеготовности для защиты НАТО 30 тыс. военных

Олаф Шольц рассказал об оборонных планах Берлина.

Германия планирует с 2025 года держать в боевой готовности для защиты НАТО 30 тысяч военных. Соответствующее заявление сделал немецкий канцлер Олаф Шольц в ходе совместной пресс-конференции с генеральным секретарем Североатлантического альянса Йенсом Столтенбергом в Берлине. Чиновник отметил, что страна повысит свой оборонный вклад союзников. Руководство НАТО обсудило с Шольцем вопрос защиты критически важной инфраструктуры, расположенной в северной части европейского региона. Канцлер добавил, что из-за диверсии на трубопроводах в Балтийском море пришлось на международном уровне переоценивать риски для натовской энергетической инфраструктуры.

Бундесвер будет повышать вклад в защиту территории альянса. Запланировано предоставить с 2025 года в распоряжение НАТО 30 тыс. военнослужащих ФРГ, которые будут находиться в высокой степени боеготовности. Олаф Шольц, канцлер Германии

В Германии рассчитывают, что НАТО должна играть значительно более активную координирующую роль в обеспечении защиты объектов критической инфраструктуры в акватории мирового океана.

Шольц признал, что Вооруженные силы ФРГ испытывают дефицит боеприпасов.

Фото и видео: YouTube / NATO News

